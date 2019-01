Η Data Communication πραγματοποίησε ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σύγχρονου Λογιστικού Γραφείου – Λογιστηρίου Επιχείρησης βελτιώνοντας τη δυναμική των υπηρεσιών DC Cloud Accounting που ήδη προσφέρει στον κλάδο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, υποδομές και μεθοδολογία αιχμής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το DC Scan4all, μία αυτόνομη cloud υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση και καταχώρηση ψηφιοποιημένων παραστατικών. H υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητα από το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο λογιστής και εγγυάται 100% επιτυχή αναγνώριση όλων των παραστατικών, χωρίς περιορισμούς.

Με την αξιοποίηση της λύσης DC Scan4all, κάθε λογιστικό γραφείο/λογιστήριο επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να εντάξει την πρωτοποριακή υπηρεσία DC Scan στις καθημερινές εργασίες του και να επωφεληθεί από σημαντικά οφέλη, όπως: Οικονομία χρόνου από την καταχώρηση παραστατικών έως και 92%, μηδενισμό λαθών πληκτρολόγησης και περιορισμό των ελέγχων. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη χρήση της μοναδικής δυνατότητας μαζικής καταχώρησης ομοειδών παραστατικών, καθώς και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραστατικών οδηγούν σε συνολική αύξηση της παραγωγικότητας πάνω από 95%.

Παράλληλα, σημαντικά οφέλη προκύπτουν από τη δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών του λογιστικού γραφείου/λογιστηρίου με χαμηλό κόστος. Συγκεκριμένα το DC Scan4all δεν απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομές, καθώς για τη λειτουργία του χρειάζεται μόνο ένα scanner και σύνδεση στο internet. Η υπηρεσία αναβαθμίζεται αυτόματα στο cloud και παρέχεται με ευέλικτη pay as you go χρέωση, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της μόνο για συγκεκριμένους πελάτες ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Να σημειώσουμε ότι το DC Scan4all έρχεται να ενταχθεί στο DC Cloud Accounting, ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και εφαρμογών, στο οποίο η Data Communication επενδύει ήδη από τις αρχές του 2017 και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους λογιστές να αυτοματοποιήσουν 100% τις καθημερινές τους εργασίες και να μειώσουν λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη, με απόλυτη ασφάλεια, αξιοποιώντας τις υποδομές και την τεχνογνωσία της Data Communication σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του Microsoft Azure.

O κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data Communication δήλωσε σχετικά: «Οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς και της λογιστικής κοινότητας. Βασιζόμενοι στην άριστη τεχνογνωσία μας, στα πλεονεκτήματα του Microsoft Azure και στην επιτυχία του DC Scan4you, προσφέρουμε το DC Scan4all σε όλα τα Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιούν, θέτοντας τις βάσεις του ψηφιακού τους μετασχηματισμού».