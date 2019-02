Στο πλαίσιο της προϊοντικής ανάπτυξης, η Profile επενδύει πλέον του 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε R&D. To Axia Suite αναβαθμίζεται και εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, προσφέροντας ένα μοντέρνο και αυτοματοποιημένο σύστημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου διαχείρισης επενδύσεων, τώρα και στο μέλλον.

More in this category: