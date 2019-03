Ο ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και αποτελεί θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας, παρέχοντας έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΕ εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αριθμεί περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και απασχολεί 260.000 εργαζόμενους. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του EITO (European IT Observatory), η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2017 έφτασε τα €5,5 δισ. και ο κύκλος εργασιών της αγοράς άγγιξε τα €13,4 δισ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ .

