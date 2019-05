“Το ότι βρέθηκα στο F8, εκτός από το ότι με χαροποίησε ιδιαίτερα, με τροφοδότησε με γνώση και έμπνευση. Aναμένουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα από Facebook, Instagram και Whatsup. To Facebook γυρνάει πίσω στην ουσία της χρήσης του, που είναι η επικοινωνία... Εξελίσσει το messenger και το κάνει ταχύτερο και με νέες δυνατότητες όπως η επιλογή μετάφρασης των μηνυμάτων... Ενδυναμώνει τα facebook groups, δίνει βαρύτητα στα communities και στο πως θα μπορούν να οργανώνονται δράσεις μέσω facebook αλλά και στο dating μέσω του Facebook dating. Εισάγει το Instagram video chat και εξελίσσει τα Ιnstagram stories. Bαρύτητα δίνει και σε νέες δυνατότητες για την προώθηση των πωλήσεων των eshops, όπως πχ με το νέο product catalogue feature για το WhatsApp's Business app. Στο δημιουργικό κομμάτι τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά με τα AR effects και τις ευφάνταστες χρήσεις του VR. Aνυπομονώ να θέσουμε σε χρήση όλες τις νέες δυνατότητες που ανακοινώθηκαν και που θα αρχίσουν να γίνονται σιγά-σιγά διαθέσιμες”.

