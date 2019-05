Ακολούθως, η χάλκινη διάκριση επιβράβευσε τη συνεργασία της Data Communication με την PeopleCert στην κατηγορία Digital Transformation. Η διάκριση αφορούσε την υλοποίηση της λύσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων & Προμηθειών» στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η Data Communication απάντησε στις ανάγκες της PeopleCert με μία ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει το Μicrosoft Dynamics NAV-InnovEra on Azure και το web σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών, DC Procurement. Με την υλοποίηση του έργου επιτεύχθηκε η συνολική αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του οργανισμού, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση ολόκληρου του κυκλώματος των αγορών, καθώς και η διασύνδεση συστημάτων, εργαζομένων & συνεργατών, επιτυγχάνοντας all-inclusive διαχείριση προμηθειών & ομογενοποίηση των σχετικών εργασιών όλων των εταιρειών σε ένα κοινό & άρτια τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Η ασημένια διάκριση κατακτήθηκε στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές», στο πλαίσιο της υλοποίησης της λύσης «Digital Auditing Management», στον όμιλο Grant Thornton. Η λύση, που αποτελείται από τα διασυνδεμένα συστήματα Μicrosoft Dynamics NAV-InnovEra και DC Project Management -web σύστημα Διαχείρισης Έργων- καθώς και από το Dynamics 365 for Talent, συνιστά μια προηγμένης τεχνολογίας ολοκληρωμένη πρόταση για τον κλάδο του Auditing που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών των ελεγκτικών οργανισμών και την απεικόνιση της κερδοφορίας των έργων, συνδυάζοντας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προϋπολογισμό και απολογισμό έργων, καθώς και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

H Data Communication Α.Ε., από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής και Microsoft Gold Partner, διακρίθηκε για άλλη μία φορά στα Impact Business IT Excellence Awards (ΒΙΤΕ), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας και καινοτομίας των λύσεων που προσφέρει. Ο CEO της εταιρείας, κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, είχε τη χαρά και την τιμή να παραλάβει δύο βραβεία, 1 silver και 1 bronze, για τη συνεργασία με δύο ηγέτιδες εταιρείες, την Grant Thornton στον κλάδο της Ελεγκτικής και την PeopleCert στον κλάδο της Παροχής Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα της διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου 2019 στο Μουσείο Οίνου, στην Παλλήνη, από την Boussias Communications.

