Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος , Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International , σχολίασε: «Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της INTRASOFT International αξιοποιούν τεχνολογίες Data Analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχοντας αναλυτικά και κανονιστικά στοιχεία πρόβλεψης (predictive and prescriptive analytics) στους πελάτες μας. Η συνεργασία με την Incelligent θα ενισχύσει όλους τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στις τράπεζες, τελωνεία, φορολογία, ασφάλιση και τηλεπικοινωνίες. Προσβλέπω με χαρά στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας.»

More in this category: