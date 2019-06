H Data Communication στο 5ο Energy Commodities Conference

Η Data Communication Α.Ε., Microsoft Gold Partner & στρατηγικός σύμμαχος των εταιρειών ενέργειας προς την κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης, υποστηρίζει το 5o Energy Commodities Conference που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα, από την Boussias Communications, με θέμα «Back to the Fundamentals – The “Power” is in your hands».