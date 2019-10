Η Cisco ανακοινώνει την επαναλειτουργία του γραφείου της στην Κύπρο και τοποθετεί ως επικεφαλής τον Βασίλη Ερωτοκρίτου, στέλεχος με σημαντική εμπειρία στην αγορά Πληροφορικής, ο οποίος θα αναφέρεται στον Αντώνη Τσιμπούκη, Γενικό Διευθυντή για Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Μάλτα.

Στόχος της εταιρείας είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί με ακόμη περισσότερη ταχύτητα και ευελιξία στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η επαγγελματική πορεία του Βασίλη Ερωτοκρίτου στην αγορά Πληροφορικής μετρά περίπου 10 χρόνια, στον τομέα της διανομής. Έχει εργαστεί στην Logicom Public Ltd ως Cisco Product Manager, όπου ήταν υπεύθυνος για τη διανομή των προϊόντων Cisco για την αγορά της Κύπρου και της Μάλτας. Ο Βασίλης κατέχει Master of Philosophy σε Electrical & Electronic Engineering από το Πανεπιστήμιο του Manchester, UK, ενώ είναι απόφοιτος του ίδιου πανεπιστημίου με Master of Engineering στον κλάδο του Computer Systems Engineering.

«Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω την ευθύνη για την παρουσία της Cisco στην Κυπριακή αγορά, καθώς και για τη λειτουργία του τοπικού γραφείου. Είμαι καθ’ όλα έτοιμος να εργαστώ για την εκπλήρωση των στόχων μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο», δήλωσε ο Βασίλης Ερωτοκρίτου, Territory Account Manager. Sales, Cisco Κύπρου.