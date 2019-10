Η Dell Technologies πραγματοποίησε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, την ετήσια εκδήλωση Dell Technologies Forum, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με πάνω από 900 συμμετέχοντες, στελέχη της Dell Technologies από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάτες, εταιρικοί πελάτες και εκπρόσωποι του Tύπου να παρακολουθούν ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που αλλάζουν την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται σε πρωτοποριακά προϊόντα, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τις 7 μεγάλες εταιρείες που συναποτελούν την Dell Technologies.

Η φετινή εκδήλωση με το κεντρικό μήνυμα “REAL Transformation”, εστίασε στο μεγάλο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξελισσόμενη αυτή διαδικασία βλέπει προς τις μελλοντικές εξελίξεις, με ορόσημο το 2030, στη διάρκεια μιας δεκαετίας όπου θα γίνουμε μάρτυρες κοσμογονικών εξελίξεων, βάσει των σημερινών τάσεων και των νέων ανατρεπτικών καινοτομιών που κομίζουν καινοφανείς τεχνολογίες.

Αυτές οι τεχνολογίες και η επίδρασή τους στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε συμπυκνώνεται στη νέα έρευνα της Future of Connected Living (Το μέλλον της συνδεδεμένης διαβίωσης) – όπου εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα μετασχηματίσουν την καθημερινότητά μας μέχρι το 2030. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Institute for the Future (IFTF) και την Vanson Bourne, απεύθυνε ερωτήσεις προς 4.600 ηγέτες επιχειρήσεων σε πάνω από 40 χώρες. Τα ευρήματα δείχνουν ένα μέλλον γεμάτο από ευκαιρίες, καθώς οι προηγμένες τεχνολογίες έχουν το δυναμικό να προωθήσουν την πρόοδο των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο.