H Data Communication , Microsoft Gold Partner με εκτενέστατη εμπειρία στην υλοποίηση έργων Dynamics, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την παρουσίαση των επιχειρηματικών λύσεων Microsoft Dynamics 365 . Η εκδήλωση με θέμα “Think Different/Work Different/Run your Business/with One Single Solution” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, στη Microsoft Hellas . Περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό χώρο και τα media είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν από τους D365 Experts της εταιρείας για τη νέα γενιά των εφαρμογών της Microsoft, τις λύσειςDynamics 365 και πώς αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, επίσης, για το πώς οι λύσεις Dynamics 365 μειώνουν την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών ERP, CRΜ & HRM εφαρμογών, πώς διασυνδέονται με διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας και οικεία εργαλεία Microsoft, αξιοποιώντας το mobility και το cloud, ενοποιώντας συστήματα και πόρους και εμβαθύνοντας στο σύνολο των δεδομένων ενός οργανισμού.

Η εκδήλωση είχε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, με τίτλο “Business Central Stories/Growing your business with a Single solution“, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες του Dynamics 365 Business Central , της νέας all-in-one λύσης Επιχειρησιακής Διαχείρισης της Microsoft που αποτελεί την εξέλιξη του Dynamics Nav. Η λύση που διασυνδέεται εγγενώς με το Outlοok και ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες ψηφιακής αναγνώρισης παραστατικών (OCR) Artificial Intelligence (AI), Machine Learning & Business Ιntelligence (BI) αυτοματοποιεί πλήθος επιχειρηματικών διαδικασιών και αλλάζει ριζικά τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων. Η Data Communication, με 30+ έτη εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ενσωματώνει επιπρόσθετα την πλέον εκτεταμένη ελληνικοποίηση της αγοράς μαζί με Βέλτιστες Ελληνικές Επιχειρηματικές Πρακτικές και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA). Η δεύτερη ενότητα με τίτλο “Dynamics 365 Stories/Digitalizing your business processes” εστίασε στις υπόλοιπες λύσεις της πλατφόρμας Dynamics 365 που διαμορφώνουν το ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων της Data Communication για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα:

Dynamics 365 for Sales: Ψηφιοποιημένη Dιαχείριση του Κύκλου Πώλησης, εξέλιξη του Dynamics CRM, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και δεδομένα από διαδικτυακά κανάλια και διαφορετικά συστήματα, ενισχύοντας τους πωλητές με αποτελεσματικά εργαλεία.

Dynamics 365 for Customer Service: Πρωτοποριακή Διαχείριση Service που δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους να δρομολογούν ταχύτατα την επίλυση κάθε ζητήματος μέσα από οποιοδήποτε κανάλι και οποιαδήποτε συσκευή.

Dynamics 365 for Talent: Καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλου του εργασιακού κύκλου. Διασυνδέεται με το LinkedIn και το Outlook.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εφαρμογές νέας γενιάς της Data Communication , που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής & προηγμένα εργαλεία Microsoft. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν το DC Procurement και το DC Project Management, δύο web λύσεις που παρέχουν προηγμένη end-to-end-διαχείριση Προμηθειών και Έργων από οποιαδήποτε συσκευή, ενώ διασυνδέονται αμφίδρομα με το Business Central και με άλλα συστήματα τρίτων κατασκευαστών(ERP, HRM, CRM).

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους D365 experts για τη λύση που είναι κατάλληλη για τη δική τους επιχείρηση, ώστε να προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.