Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε ως Platinum χορηγός στο ετήσιο Συνέδριο Hotel Tech, που διοργανώθηκε για 4η συνεχή χρονιά, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani Caravel με θέμα «Check In at the Digital Era».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πάνω από 500 παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Τάσου Σαρρή, Channel Sales Business Developer SEE, Secure Power Division, APC by Schneider Electric σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στο edge computing στον ξενοδοχειακό κλάδο. Παράλληλα, η Schneider Electric διακρίθηκε με το βραβείο «Total IT Solutions» στην τελετή απονομής των Hotel Tech Awards, τα οποία επιβραβεύουν και αναδεικνύουν τις πρωτοπόρες εταιρείες, υπηρεσίες, προϊόντα, ξενοδοχεία και πρόσωπα της αγοράς, τη χρονιά που διανύουμε.

Η εταιρεία διακρίθηκε για την ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα διαχείρισης υποδομών EcoStruxure ΙΤ, χάρη στην οποία διαφυλάσσονται οι κρίσιμες πληροφορίες και τα δεδομένα, ενώ η φυσική υποδομή του Data Center προσαρμόζεται άμεσα στις μελλοντικές ανάγκες που δημιουργούνται από το IoT, αλλά και στην ανάπτυξη —στο cloud και στo edge— χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα ή η λειτουργική απόδοση.

Ο κ. Τάσος Σαρρής, Channel Sales Business Developer SEE, Secure Power Division, APC by Schneider Electric, παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις στο edge computing, τις λύσεις και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα του Business IT και των ξενοδοχειακών εφαρμογών στην ομιλία του με θέμα: “IT Infrastructures & Edge Solutions for Hotel Business”. Συγκεκριμένα, ανέδειξε τις ολοκληρωμένες λύσεις της εταιρείας που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληροφορικής και ταυτόχρονα στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων των ξενοδοχειακών μονάδων.

Στο 4ο Συνέδριο Hotel Tech συμμετείχαν στελέχη του ξενοδοχειακού τομέα, αλλά και επαγγελματίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση τεχνολογικών έργων στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Ακόμη, αναδείχθηκε η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν τα ξενοδοχεία στους πελάτες τους, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, στην εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας των κτιριακών υποδομών τους, αλλά και ευρύτερα στην ενίσχυση της τουριστικής αγοράς στη χώρα μας.