Οι λύσεις EcoStruxure Data Center, η πιο πρόσφατη εξέλιξη των ολοκληρωμένων συστημάτων της Schneider Electric, συνδυάζουν την ισχύ, την ψύξη, τα ράφια και τη διαχείριση για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατανεμημένων δικτύων πληροφορικής σε όλα τα περιβάλλοντα από μικρές εφαρμογές edge σε υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων cloud.

Αναλυτικά το EcoStruxure™ είναι η ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα της Schneider Electric. Το EcoStruxure, όπως αναφέρεται, προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες όσον αφορά στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνδεσιμότητα. Το EcoStruxure αξιοποιεί τεχνολογίες IoT, mobility, ανίχνευσης, analytics και κυβερνοασφάλειας για να παρέχει καινοτομία σε κάθε επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει συνδεδεμένα προϊόντα, edge control, εφαρμογές, analytics και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από λογισμικό Customer Lifecycle Software. Το EcoStruxure έχει εγκατασταθεί περίπου 500.000 φορές με την υποστήριξη πάνω από 20.000 developer, 650.000 εταιρειών «ενοποίησης» συστημάτων πληροφορικής, 3.000 utilities συνδέοντας πάνω από 2 εκατ. συσκευές υπό διαχείριση

«Η υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα και την απόδοση των επιχειρήσεων. Με τον μοναδικό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα του EcoStruxure Micro Data Center 6U Wall Mount, μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο βαθμό στις προκλήσεις του edge computing, κάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό πραγματικότητα» δήλωσε ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric, και πρόσθεσε: «Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες, τυποποιημένες λύσεις υποδομής πληροφορικής, όπως την EcoStruxure Data Center, συμπεριλαμβανομένου του EcoStruxure IT και της απομακρυσμένης παρακολούθησης και υπηρεσιών Asset Advisor 24/7, που εξασφαλίζουν απλοποιημένη χρήση και ανθεκτικότητα στο cloud και το edge» κατέληξε ο κ. Γιώργος Δριτσάνος.

Το 6U Wall Mount της Schneider Electric έχει σχεδιαστεί για edge computing όπου ο χώρος είναι μικρός και η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη. Επιτρέπει μεγάλους edge server, εξοπλισμό δικτύωσης, καθώς και την τοποθέτηση του UPS στον τοίχο με ασφάλεια, καταλαμβάνοντας μηδενικό χώρο στο πάτωμα και εξοικονομώντας έως και 60% περισσότερο χώρο απ’ ό,τι στην περίπτωση της περιφραγμένης τοποθέτησης στον τοίχο. Η Shock packaging συσκευασία δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες και τους integrators να προεγκαταστήσουν την τεχνολογία πληροφορικής για γρήγορες και τυποποιημένες εκροές, ενώ το ενσωματωμένο φίλτρο σκόνης και ο εξαερισμός του ανεμιστήρα το καθιστούν ιδανικό για ελαφριά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το 6U Wall Mount δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να υποστηρίζουν σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ακόμη και σε περιβάλλοντα που δεν πληρούν το σύνολο των αυστηρών προδιαγραφών.

Γιώργος Αλεξάκης