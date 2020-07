Gaming: Συνεργασία της HP με τρεις δημοφιλείς Έλληνες content creators

Στόχος η ανάδειξη της σειράς προϊόντων HP Omen που απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδυάζουν παιχνίδια και διασκέδαση

Τη συνεργασία της με τρεις αγαπημένους Έλληνες content creators ανακοίνωσε η HP στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσής της στη βιομηχανία του Gaming. Πρόκειται για τους Γιώργο Ζώκα (Zok), Κωνσταντίνο Κοσκερίδη (oldschool) και Ιωάννη Ρούτη (LegitGamingGR). Η συνεργασία αυτή θα αναδείξει το παγκόσμιο hardware και software οικοσύστημα της ΗΡ που καλύπτει τις ανάγκες κάθε είδους παίκτη και έχει σχεδιαστεί για την βέλτιστη απόδοση του.

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία του Gaming βρίσκεται σε ανοδική πορεία με τα έσοδά της να αγγίζουν δισεκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στην Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι ισχυρό, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές εκδηλώσεις για το Gaming, που συγκεντρώνουν πλήθος επαγγελματιών συμμετεχόντων, ομάδων και θεατών.

Επιπλέον, με τα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία, τα οφέλη του Gaming φαίνεται να ανακάμπτουν σε όλο τον κόσμο καθώς οι άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους διασκέδασης και επικοινωνίας με τους αγαπημένους τους. Το 80% των ανθρώπων συμφωνούν ότι τα videogames προσφέρουν μια απόδραση από την πρωτόγνωρη για όλους νέα πραγματικότητα που βιώνουμε.[1] Επιπλέον, οι παίκτες στρέφονται επίσης στην Gaming κοινότητα για υποστήριξη, με έως και 33% των Ευρωπαίων gamers να αναφέρουν ότι ένιωθαν πως η συμπεριφορά στην gaming κοινότητα είχε βελτιωθεί κατά την διάρκεια του lockdown.

Οι σύγχρονοι παίκτες όμως χρειάζονται το σωστό εξοπλισμό για να αξιοποιήσουν στο έπακρο ένα παιχνίδι. Χρειάζονται μια καινοτόμο thermal τεχνολογία, ισχύ που κερδίζει, εκπληκτικά γραφικά και accessories που έχουν σχεδιαστεί για τη βέλτιστη gaming εμπειρία. Και η HP είναι εδώ για να τα προσφέρει και να τα παρουσιάσει μέσα από τη συνεργασία της με τους γνωστούς content creators, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ξεχωριστό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα προϊόντα HP ΟΜΕΝ, εξελίσσοντας στην πράξη την απόδοσή τους.

«Στην HP είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία που δείχνει στην πράξη τη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε τους gamers σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους , έχοντας στη διάθεσή τους εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, χτίζουμε μια gaming κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι» είπε ο Νίκος Χρηστάκης, Διευθύνων σύμβουλος της HP Hellas.

Η σειρά προϊόντων της HP, ΟΜΕΝ περιλαμβάνει επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, οθόνες, αξεσουάρ και software σχεδιασμένα για gamers για καθημερινό παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Who is Who

Ο Γιώργος Ζώκας, Ζοκ, είναι γνωστός content creator για το YouTube, game designer, κωμικός και public speaker. Με χιλιάδες fans και subscribers, ο Ζοκ έχει μιλήσει σε gaming εκδηλώσεις όπως το gameathlon και digital expo για διάφορα θέματα όπως το Gaming και η τεχνολογία αλλά και η ηθική. Κάνει stand up comedy από το 2012 και συνεργάζεται με το comedy lab.

Ο Κωνσταντίνος Κοσκερίδης, γνωστός ως Oldschool, είναι ένας δημοφιλής Έλληνας content creator στο Youtube και το Twitch και συνεργάτης του League of Legends. Έχοντας δημιουργήσει μια ξεχωριστή προσωπικότητα και με χιλιάδες fans να τον ακολουθούν, ο Oldschool παράγει ποικίλο περιεχόμενο σχετικό με το Gaming καθώς και άλλα σύγχρονα θέματα που τον ενδιαφέρουν και αναδεικνύουν τον φρέσκο και fun χαρακτήρα του.

Με χιλιάδες YouTube subscribers και εκατομμύρια views, o Ιωάννης Ρούτης, γνωστός ως LegitgGamingGR, είναι ένας δημοφιλής content creator στο YouTube και το Twitch. Στο κανάλι του, παρουσιάζει διαφόρων ειδών παιχνίδια με τον δικό του μοναδικό, δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο, ενώ επιπροσθέτως σχολιάζει πολλά άλλα θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό του.