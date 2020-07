Kaspersky: Το νέο VPN Secure Connection διασφαλίζει το απόρρητο χρηστών

Η Kaspersky έχει επεκτείνει τις δυνατότητες προστασίας δεδομένων στις τελευταίες ενημερώσεις στην premium έκδοση του Kaspersky VPN Secure Connection.

Η λύση βελτιώνει τώρα το απόρρητο των χρηστών στο Διαδίκτυο, κλείνοντας όλη την κίνηση από μια συσκευή αν χαθεί η σύνδεση VPN. Η νέα έκδοση επιτρέπει επίσης στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προηγουμένως μη διαθέσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Kaspersky, defending digital privacy: taking personal protection to the next level, αρκετοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα απορρήτου κατά την περιήγησή τους στο Διαδίκτυο.

Τα δύο πέμπτα (43%) το κάνουν για να αποκρύψουν τα δεδομένα τους από ψηφιακούς εγκληματίες και το 37% θέλει να προστατεύσει τα δεδομένα του από τους ιστότοπους που επισκέπτεται. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την προστασία του διαδικτυακού απορρήτου και την απόκρυψη προσωπικών πληροφοριών από αδιάκριτα βλέμματα είναι η εγκατάσταση μιας λύσης διαδικτυακής ασφάλειας όπως ένα VPN και η έκθεση αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιείται ήδη από το 40% των χρηστών του διαδικτύου.

Ωστόσο, η διασφάλιση ότι η λύση αυτή διατηρεί το απόρρητο των χρηστών εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενός χρήστη είναι ασταθής, ένα VPN ενδέχεται να διακοπεί για ένα χρονικό διάστημα, ο χρήστης να μην καταλάβει ότι αυτό έχει συμβεί και να μην λάβει τις σωστές προφυλάξεις.

Για να διασφαλιστεί ότι το διαδικτυακό απόρρητο ενός χρήστη δεν διακυβεύεται κατά λάθος και για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων σε μια τέτοια κατάσταση, το Kaspersky VPN Secure Connection έχει ενσωματώσει τη λειτουργία «Kill Switch».

Η νέα δυνατότητα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, ενώ οι χρήστες περιηγούνται στο Διαδίκτυο μέσω VPN. Εξαλείφει τυχόν κινδύνους για τα δεδομένα τους, αποκλείοντας αυτόματα την πρόσβαση της συσκευής στο Διαδίκτυο έως ότου αποκατασταθεί η σύνδεση VPN. Ο σκοπός αυτού είναι να αποφευχθεί η διαρροή εμπιστευτικών δεδομένων μέσω επισφαλούς σύνδεσης δικτύου. Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την πιθανότητα λήψης λεπτομερειών σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο από τρίτα μέρη.

Η νέα έκδοση της λύσης παρέχει επίσης την ευκαιρία πρόσβασης σε περιεχόμενο που προηγουμένως δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω γεωγραφικών περιορισμών που εισήγαγαν διαφορετικοί ιστότοποι. Σήμερα, πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να δηλώσουν την τοποθεσία του χρήστη λόγω μιας διεύθυνσης IP και αυτό μπορεί να εμποδίσει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές ειδήσεις ή πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα κατά την online αγορά ή την κράτηση εισιτηρίων, ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες video streaming στην περιοχή σας, οι οποίες συχνά έχουν περιεχόμενο διαθέσιμο μόνο για συγκεκριμένες χώρες.

Για τους λάτρεις των υπηρεσιών streaming όπως το Netflix, η λειτουργικότητα χωρίς περιθώρια του VPN σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν παγκόσμιο περιεχόμενο ψυχαγωγίας από περιοχές εκτός της τοποθεσίας τους. Η λύση κρύβει λεπτομέρειες σύνδεσης από ιστότοπους που μπορούν να παρακολουθούν την τοποθεσία του χρήστη, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ιδιωτική και ασφαλή πρόσβαση στους αγαπημένους τους ιστότοπους.

«Η ασφαλής και ιδιωτική περιήγηση στο Διαδίκτυο παραμένει πρόκληση για πολλούς χρήστες καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός διαδικτυακών υπηρεσιών ενδιαφέρεται για την ψηφιακή μας ζωή, τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τα προσωπικά μας στοιχεία. Επομένως, πολλοί χρήστες στρέφονται σε ένα VPN για να προστατεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την περιήγηση στο Διαδίκτυο. Χάρη στις νέες δυνατότητες στην premium έκδοση του Kaspersky VPN Secure Connection, υπάρχει τώρα μειωμένος κίνδυνος τρίτα μέρη να αποκτήσουν και να μοιραστούν τα δεδομένα σας. Επιπλέον, η λύση διευρύνει τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με διαφορετικούς ιστότοπους σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε εκτός της πατρίδας σας και κάποιο από τα αγαπημένα σας περιεχόμενα είναι απρόσιτο, το VPN μας σάς βοηθά να απολαύσετε πλήρως την υπηρεσία», σχολιάζει η Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing στην Kaspersky.

Η νέα έκδοση του Kaspersky VPN Secure Connection είναι διαθέσιμη σε συσκευές PC, Mac, Android και iOS. Η λύση είναι διαθέσιμη σε δωρεάν και premium έκδοση. Όλες οι προαναφερθείσες νέες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο στην premium έκδοση.

Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη νέα έκδοση του Kaspersky VPN Secure Connection, καθώς και να κατεβάσουν τη δωρεάν έκδοση ή να αγοράσουν την διευρυμένη εδώ.