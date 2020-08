Kaspersky: 5 στους 10 αδυνατούν να ελέγξουν πιθανές παραβιάσεις κωδικών

Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των κωδικών πρόσβασης εφιστά η Kaspersky, ενώ πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει την αναγκαιότητα αύξησης των επιπέδων ασφαλείας.

Ειδικότερα, στην τελευταία έκθεση της, “Defending digital privacy: taking personal protection to the next level’, η Kaspersky διαπιστώνει ότι το 83% των χρηστών επινοούν οι ίδιοι τους κωδικούς πρόσβασής τους, ενώ το 54% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να ελέγξει αν κάποιο από τα στοιχεία σύνδεσής του έχει παραβιαστεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο να παραβιαστούν και μόνο αν παραμένουν εμπιστευτικοί. Με τον αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών που τους απαιτούν, μπορεί να είναι δύσκολο να βρούμε νέες ιδέες για σύνθετους κωδικούς πρόσβασης και να καταφέρουμε να τους θυμόμαστε όλους - ειδικά όταν ενδέχεται να απαιτείται από τους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης.

Εκτός από αυτήν την πρόκληση δημιουργικότητας για τους χρήστες, καθίσταται ακόμη πιο ζωτικής σημασίας η αποθήκευση κωδικών πρόσβασης με ασφάλεια και η προσοχή για πιθανές περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να διαρρεύσουν αυτά τα διαπιστευτήρια.

Σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky, το 55% των χρηστών ισχυρίζεται ότι θυμάται όλους τους κωδικούς πρόσβασής του - κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο εάν πρέπει να ικανοποιηθούν απαιτήσεις ασφάλειας, όπως η πολυπλοκότητα των κωδικών πρόσβασης και η μοναδικότητα. Ένας στους πέντε (19%) τους διατηρεί καταγεγραμμένους σε ένα αρχείο ή έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του, ενώ το 18% χρησιμοποιεί τα προγράμματα περιήγησης στους υπολογιστές, τα smartphone ή τα tablet του για να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για να ελέγξετε εάν ο κωδικός πρόσβασής σας έχει διαρρεύσει. Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned? διατηρεί μια βάση δεδομένων όπου οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εάν οι κωδικοί τους έχουν συμπεριληφθεί σε δημόσιες διαρροές ή παραβιάσεις δεδομένων χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν ύποπτα τμήματα του διαδικτύου.

«Οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τη διάδοση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει. Και όχι μόνο για να είναι απλά ενήμεροι. Αυτό επιτρέπει επίσης στα άτομα να προβούν στη σωστή δράση για να ελαχιστοποιήσουν τυχόν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής - μαζί με τυχόν ευρύτερες συνέπειες. Γι’ αυτό εμείς στην Kaspersky δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προστασία του απορρήτου των καταναλωτών», σχολιάζει η Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing στην Kaspersky.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η Kaspersky συνιστά στους χρήστες: