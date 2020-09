Η Bewise στρατηγικός συνεργάτης της CPI για υπηρεσίες Πληροφορικής

Έναν σχεδόν χρόνο από την ανάληψη του πρώτου έργου Πληροφορικής στην CPI, η BEWISE έχει πλέον ολοκληρώσει ένα σύνολο λύσεων στον οργανισμό που λειτουργούν ως η τεχνολογική βάση για την CPI της επόμενης δεκαετίας.

Η συνεργασία των εταιρειών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με IT Audit-Assessment, όπου καταγράφηκε με κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε επίπεδο (routing, switching, wireless, firewalling, WAN, UC, Servers, Storages, back up, business applications κ.λπ.) η κατάσταση της τεχνολογικής υποδομής, οι εσωτερικές διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, αλλά και μεταξύ της CPI και των πελατών της.

Επόμενο βήμα ήταν η αναβάθμιση της IT υποδομής σε επίπεδο servers, networking, security, back up και policies. Παράλληλα, full time μηχανικός της BEWISE σε μορφή IT Outsourcing, εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες ΙΤ του οργανισμού και των χρηστών, ενώ μέσω του BEWISE Network Monitoring Platform, υλοποιήθηκε σύστημα Ticketing για καταγραφή αιτημάτων προς το IT, warnings και errors για το σύνολο του εξοπλισμού. Στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της CPI είναι επίσης η μετάβαση του οργανισμού στο Microsoft365 και Microsoft Teams, όπως και η χρήση του PowerBI ως εργαλείο reporting και data analytics.

Ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, Διευθυντής Τεχνολογίας & Συστημάτων της CPI δήλωσε για τη συνεργασία με την BEWISE:

«Η CPI στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την επόμενη δεκαετία, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αναβάθμιση της Πληροφοριακής της υποδομής, επενδύοντας στην BEWISE και καθιστώντας την στρατηγικό συνεργάτη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλώνουμε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας και ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματα».