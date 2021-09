Δέκα διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος Epsilon Net στα IMPACT BITE Awards 2021, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας διάκρισης SOFTWARE HOUSE OF THE YEAR. Για 10η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Epsilon Net επιβεβαίωσε την επιτυχημένη του πορεία στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας, αποσπώντας 2 GOLD, 5 SILVER και 2 BRONZE βραβεία για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και καινοτόμα εταιρικά έργα που έχει υλοποιήσει.

Ακολουθούν τα βραβεία του Ομίλου:

που απονέμεται στην εταιρία που συγκεντρώνει τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία της Gold στην κατηγορία « Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα» για την ισχυρή παρουσία του Ομίλου στον τομέα Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σημαντικών εξαγορών και της συνεχούς ανάπτυξής του

στην κατηγορία « » για το , για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Silver στην κατηγορία « Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος/Υπηρεσίας » για τις λύσεις Epsilon Digital & myDATA Hub , ως ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων διασύνδεσης του Ομίλου Epsilon Net με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

στην κατηγορία « » για το ως λύση διασύνδεσης της με την ΑΑΔΕ Silver στην κατηγορία « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου » για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της H&M με το Epsilon Digital

στην κατηγορία « για την ψηφιοποίηση της και του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Silver στην κατηγορία « Τηλεκπαίδευση » για την 360̊ ανταπόκριση στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εν μέσω πανδημίας

στην κατηγορία « » για τον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας με το Bronze στην κατηγορία «Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους» για το Epsilon Smart

Τα βραβεία για τον Όμιλο Epsilon Net παρέλαβαν εκπρόσωποι των εταιριών Epsilon Net, Epsilon SingularLogic, Epsilon HR, Μύλοι Λούλη, Άβαξ ΑΒΕΕ, METRO AEBE και H&M, τους οποίους ο Όμιλος Epsilon Net ευχαριστεί θερμά τόσο για την παρουσία τους, όσο και για την εξαιρετική συνεργασία.

Μετά την παραλαβή του κορυφαίου βραβείου Software House of the Year, η κα. Βάσω Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net, δήλωσε σχετικά: «Όλοι εμείς οι άνθρωποι του Ομίλου Epsilon Net, της Epsilon SingularLogic, της Epsilon HR, της Data Communication και όλων των θυγατρικών μας νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι για τις εξαιρετικές διακρίσεις της σημερινής βραδιάς! Όλες οι διακρίσεις μαζί με τη σημαντική αναγνώριση ως Software House of the Year αποτελούν μια ακόμη απόδειξη του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουμε και αποτυπώνουν το πάθος και τη δέσμευση των 800 και πλέον ανθρώπων μας, στους οποίους και αφιερώνουμε αυτά τα βραβεία. Ευχαριστούμε, παράλληλα, τους 80.000 πελάτες μας για την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Επιφυλασσόμαστε για περισσότερα σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, επιτυχίες και συνεχή ανάπτυξη».