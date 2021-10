Epsilon Net: World Woman Leader of Information Technology η Βασιλική Αναγνώστου

Διεθνή αναγνώριση ως «World Woman Leader of Information Technology» έλαβε η Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net, κα Βασιλική Αναγνώστου, από την Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στα βραβεία Who is Who International Awards.