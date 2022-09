Τιμητική διάκριση της SPACE HELLAS στα WITSA 2022

H SPACE HELLAS διακρίθηκε στα WITSA 2022 ως Merit Winner στην κατηγορία “Public/Private Partnership Award (Public Sector)” για το έργο “Development of an integrated system for collecting and processing Passenger Name Records (PNR) data for the establishment of the Hellenic Passenger Information Unit (HPIU), in the Hellenic Police Intelligence Directorate (HPiD)”, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής “WCIT 2022”, στο Πενάνγκ της Μαλαισίας την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.