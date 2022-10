Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής του, σε μία εξαιρετικά σημαντική συγκυρία ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, o Όμιλος EPSILON NET παρουσιάζει μία νέα, δυναμική και ενιαία εταιρική επικοινωνία και ταυτότητα, που αντικατοπτρίζει το ανανεωμένο όραμά του και το διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος του.

Με motto «Η νέα ψηφιακή εποχή των επιχειρήσεων», ο Όμιλος δίνει ξεκάθαρα το μήνυμα για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή τόσο του ίδιου, όσο και των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελώντας τον Καταλύτη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους.

Η αλλαγή αυτή στην εικόνα του Ομίλου συμβαδίζει με τις πολλαπλές ενέργειες ανανέωσης και εξέλιξής του και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα στα τελευταία 20+ χρόνια, ο Όμιλος EPSILON NET κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Επιχειρησιακού Λογισμικού, μέσα από στοχευμένες εξαγορές και συνεργασίες, με πολιτική ανάπτυξης σε δυναμικές κάθετες αγορές και στη δημιουργία all in one λύσεων και υπηρεσιών.

Ενώνοντας μία μεγάλη ομάδα εταιριών και στελεχών πληροφορικής, ο Όμιλος EPSILON NET είναι σήμερα ένας οργανισμός που συνδυάζει πολλές επιμέρους δραστηριότητες με ένα ενιαίο όραμα. Περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι και ένα δίκτυο περισσότερων από 500 συνεργάτες εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από 125.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Κύριος στόχος του πλάνου εξέλιξης του Ομίλου είναι η βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών του, παρέχοντάς τους το πιο ολοκληρωμένο portfolio καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος επενδύει στη συνεχή παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους, αναδεικνύοντας καθημερινά τη φιλόδοξη στρατηγική που έχει σχεδιάσει για τη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο επίκεντρο της νέας εταιρικής ταυτότητας και εικόνας του Ομίλου EPSILONNETείναι η μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή, που δίνει ισχυρό μήνυμα για νέους στόχους και κατακτήσεις στο επιχειρείν.