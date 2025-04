Softweb: Αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών το 2024

Ο Όμιλος Εταιριών SOFTWEB, υλοποιώντας με συνέπεια το επιχειρηματικό του πλάνο, σημείωσε και το 2024 σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών και εμπορικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του New Technologies Business Software στην ελληνική αγορά. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου παραμένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών all in one solution, η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων.