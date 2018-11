Προϊόντα Πληροφορικής Στα Προϊόντα Πληροφορικής (IT), το πρόσημο ήταν οριακά αρνητικό το εξεταζόμενο διάστημα, καθώς οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά υποχώρησαν κατά 0,1% στα €113 εκατ., ενώ στη βάση του 9μηνου το πρόσημο της αγοράς ήταν θετικό κατά 1,4%, με την αξία των πωλήσεων στα €317 εκατ. Οι οθόνες συνεχίζουν για άλλο ένα τρίμηνο να έχουν ανοδική πορεία, εκμεταλλευόμενες την αύξηση του gaming και του 4Κ. Στο μεταξύ, οι πωλήσεις Gaming & Leisure Devices συνέχισαν για άλλο ένα τρίμηνο την ραγδαία άνοδο, με τις κάρτες δικτύου να αποτελούν τον κύριο άξονα της ανάπτυξης. Οι περιφερειακές συσκευές για υπολογιστές (ποντίκια, πληκτρολόγια) κατέγραψαν επίσης αύξηση, με την κατηγορία των gaming devices να αποτελεί το βασικό μοχλό της αύξησης αυτής.

