Ο Κωνσταντίνος Γεράρδος παρουσίασε, επίσης, τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του 2019, η οποία ήδη ξεκίνησε δυναμικά, λανσάροντας το «Μήνα-Μήνα», τρόπο πληρωμής που δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις χωρίς κάρτα, το οποίο αποτελεί μία σημαντική υπηρεσία για τους πελάτες της Πλαίσιο. Η προσαρμογή του καταστήματος Πλαίσιο στο The Mall Athens στη νέα ταυτότητα καταστήματος και η υλοποίηση της νέας τεχνολογικής πλατφόρμας στο plaisio.gr , με στόχο την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη διενέργεια προσωποποιημένου ψηφιακού marketing εντάσσονται στο ίδιο πλάνο ανάπτυξης. Τα παραπάνω, λειτουργούν πάντοτε σε συνδυασμό με τη συνεχή αναζήτηση για νέους τομείς δραστηριότητας και αγορές, για τον εμπλουτισμό της γκάμας, όπως για παράδειγμα συνέβη με την προσθήκη των fashion accessories, των ειδών δώρου και διακόσμησης τα οποία έδωσαν νέα πνοή στα καταστήματα Πλαίσιο. Το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου ξεκίνησε ήδη από το 2018 στη διάρκεια του οποίου έγιναν επενδύσεις 7,5 εκ. Ευρώ και θα συνεχιστεί το 2019 όπου θα γίνουν επιπλέον επενδύσεις 10 εκ. Ευρώ.

