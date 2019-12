Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την παρουσίαση πέντε καινοτόμων projects του C-Lab Inside, καθώς και προϊόντων από τέσσερις start-up επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο C-Lab Outside στην CES 2020, τη μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών ειδών παγκοσμίως. Το booth του C-Lab θα βρίσκεται στο Eureka Park, στο Sands Expo, όπου ανερχόμενα start-ups από όλο τον κόσμο θα δώσουν το «παρών» από 7 μέχρι και 11 Ιανουαρίου.

«Θα στηρίξουμε ενεργά το C-Lab για τη δημιουργία προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών και θα παρουσιάσουμε εξέχοντα projects και start-ups του προγγράμματος C-Lab σε διάφορες εκθέσεις παγκοσμίου βελινεκούς», δήλωσε ο Inkuk Hahn, Vice President και Επικεφαλής του Creativity & Innovation Center στη Samsung Electronics.

Από projects του C-Lab Inside σε επιτυχημένες επιχειρήσεις

Το C-Lab Inside είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ιδεών για στελέχη της Samsung, το οποίο ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις καινοτόμες ιδέες τους. Φέτος το C-Lab συμμετέχει για πέμπτη φορά στη CES.

Τα νέα projects του C-Lab Inside που πρόκειται να αποκαλυφθούν στη φετινή διοργάνωση αφορούν τον άνετο και ισορροπημένο τρόπο ζωής και περιλαμβάνουν: το SelfieType, μια εφαρμογή εικονικού πληκτρολογίου που χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα, το Hyler, έναν έξυπνο στυλό υπογράμμισης που μετατρέπει ένα εκτυπωμένο κείμενο σε ψηφιακό, το Becon, μια οικιακή λύση για την φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής ενάντια στην απώλεια μαλλιών, το SunnySide, μια συσκευή για τεχνητό φως ηλίου σε σχήμα παραθύρου και το Ultra V, έναν υπεριώδη αισθητήρα και υπηρεσία παρακολούθησης.

Από την ίδρυσή του Samsung C-Lab, συνολικά 40 projects από απόφοιτους του προγράμματος εδραιώθηκαν ως πλήρως λειτουργικές start-up επιχειρήσεις, ανεξάρτητες από την εταιρεία. Οχτώ από αυτές πρόκειται να παρουσιάσουν τις τελευταίες καινοτομίες και προϊόντα τους στα εκθεσιακά booths τους στη CES 2020, αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Ανάμεσα στα πετυχημένα εγχειρήματα συμπεριλαμβάνονται τα Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus και Luple.

Αξίζει να σημειωθεί πως, το Linkface έχει κερδίσει τον τίτλο του Innovation Honoree της CES 2020 για το ακουστικό ‘Dear’ με βιοαισθητήρα για την μείωση του κινδύνου απώλειας ακοής στα παιδιά. Τα Welt, Lululab και Linkflow έχουν επίσης βραβευτεί από τον κλάδο για αντίστοιχες καινοτομίες.

Τέσσερα νέα start-ups από το πρόγραμμα C-Lab Outside θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στη CES

Το C-Lab Outside δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ξεκινώντας ως ένα acceleration program με σκοπό την αναζωογόνηση του start-up οικοσυστήματος και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας στη Ν. Κορέα στον τομέα του IT και της τεχνολογίας. Αξιοποιώντας την εμπειρία του επιτυχημένου C-Lab Inside, το C-Lab Outside επεκτείνει τη δράση του για να υποστηρίξει ιδέες και καινοτομίες έξω από το δίκτυο της Samsung. Τα start-ups που επιλέγονται, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, συνεργασία σε επιχειρηματικό επίπεδο και ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις IT, μαζί με τη Samsung.

Στη φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες καινοτομίες από start-ups: το Circulus, ένα ρομπότ συντροφιάς με διαδραστική τεχνολογία, το FIIT, μια υπηρεσία ICT που βασίζεται σε δεδομένα του ιατροφαρμακευτικού τομέα, το Vtouch, μια τεχνολογία που αξιοποιεί κάμερες για τον έλεγχο αντικειμένων με χειρονομίες και το Smoothy, μια υπηρεσία βιντεοκλήσεων με πολλαπλούς χρήστες που υποστηρίζει ταυτόχρονα βίντεο και φωνή.

Η Samsung, και οι καινοτόμοι δημιουργοί των start-ups του C-Lab Outside, αναμένουν τη συμμετοχή τους στη CES 2020 ώστε να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες και λύσεις τους σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Παράλληλα με την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η Samsung προωθεί σταθερά το όραμά της “Together for Tomorrow! Enabling People”, ενθαρρύνοντας τις επόμενες γενιές να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.