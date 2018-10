Η Nestlé Ελλάς συνεχίζει τη δραστηριότητά της εκπληρώνοντας σταθερό τον σκοπό της: «ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιές μέλλον». Με παρουσία στη χώρα από το 1899, σήμερα απασχολεί περίπου 800 εργαζόμενους άμεσα και πολλές χιλιάδες έμμεσα. Με παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 1973, σήμερα λειτουργεί δύο εργοστάσια: του καφέ στα Οινόφυτα Βοιωτίας και του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή στο Μοναστηράκι Βόνιτσας. Μέσα από τις δράσεις της πρωτοβουλίας Nestlé Νοιάζομαι, φροντίζει να έχει θετική επίδραση σε τρεις βασικούς πυλώνες: για τον άνθρωπο και την οικογένεια, για τις κοινότητες και για τον πλανήτη. Με το πρόγραμμα «Nestlé Παιδιά Όλο Υγεία» η εταιρεία έχει από το 2009 προσφέρει διατροφική εκπαίδευση σε 110.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ενυδάτωση σε περισσότερα 62.000 παιδιά και ενήλικες. Με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων «Nestlé needs YOUth», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 από την Αθήνα, η εταιρεία υλοποιεί τη δέσμευσή της για 950 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους μέχρι το 2020, έχοντας ήδη προσφέρει 766 ευκαιρίες. Επιπλέον, η Nestlé Ελλάς δωρίζει ετησίως τρόφιμα αγοραστικής αξίας 2 εκ. ευρώ στηρίζοντας οικογένειες χαμηλού εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, πιστή στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της, λειτουργεί τα εργοστάσια με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 100%, έχει επιτύχει την εξοικονόμηση 2000 τόνων εκπομπών CO2 την τελευταία τετραετία, καθώς και 2500 τόνων νερού από το 2016.

