Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια επιμόρφωσης των παραγωγών υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «Seeds for Growth» που ως στόχο έχει τη δημιουργία 5000 ευκαιριών ανάπτυξης στον αγρο-διατροφικό και τον τουριστικό και τον επισιτιστικό τομέα μέχρι το 2020. Η έμφαση του προγράμματος δίνεται στην υποστήριξη παραγωγών και νέων επιχειρηματιών, αλλά και την εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών σε συνεργασία με πανεπιστήμια, κοινωνικούς εταίρους και φορείς της αγοράς.

