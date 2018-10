Ο κ. Βασίλης Βροχίδης, Διευθυντής Εξαγωγών της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε: «Η παρουσία της ΔΩΔΩΝΗ στην έκθεση Food India by Sial, αποτελεί σταθμό για την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, επισφραγίζοντας δέκα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά της Ινδίας. Ως πρεσβευτές της ελληνικής γεύσης και διατροφής στο εξωτερικό και με ναυαρχίδα τη φέτα στη ΔΩΔΩΝΗ, κύριο μέλημά μας αποτελεί η εξαγωγή ποιοτικών 100% ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων που ξεχωρίζουν για τη μοναδική ποιότητα, την πλούσια γεύση και την αυθεντικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Η συμμετοχή της ΔΩΔΩΝΗ σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εκθέσεις παγκοσμίως, μας βοηθά να παρουσιάσουμε τα αυθεντικά, ελληνικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ σε ένα διευρυμένο κοινό που απαρτίζεται τόσο από επαγγελματίες όσο και από καταναλωτές, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας και δίνοντάς μας την ευκαιρία να συστήσουμε περαιτέρω τη Γεύση της ΔΩΔΩΝΗ σε διεθνές επίπεδο.»

Η Sial αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες, διεθνείς εκθέσεις που ειδικεύεται στη βιομηχανία μεταποίησης τρόφιμών και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Φέτος, η Food India by Sial πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, με περισσότερους από 8.500 επισκέπτες και παραπάνω από 250 εκθέτες που προέρχονταν από 15 χώρες.

Στην έκθεση Food India by Sial, η ΔΩΔΩΝΗ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τόσο σε επαγγελματίες, όσο και στο ευρύ κοινό μερικούς από τους δημοφιλέστερους κωδικούς προϊόντων που εξάγει σε 47 χώρες παγκοσμίως. Με ναυαρχίδα τη φέτα ΔΩΔΩΝΗ, η εταιρεία φιλοξένησε στο περίπτερό της καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως η φέτα σε κύβους, καθώς και άλλα αγαπημένα 100% ελληνικά προϊόντα όπως το κατσικίσιο τυρί και η βαρελίσια φέτα, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεμπορίου και της εστίασης, αλλά και των καταναλωτών που επισκέφτηκαν το περίπτερο.

