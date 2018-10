Πριν από λίγες μέρες το Τσίπουρο Τσιλιλή , το πρώτο τσίπουρο που εμφιαλώθηκε στην Ελλάδα, έλαβε την ανώτατη διάκριση σε έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς για τα αποστάγματα παγκοσμίως. Τιμήθηκε με το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο ( Grand Medaille d ’ Or / Great Gold Medal ) στον παγκόσμιο διαγωνισμό Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα αποστάγματα από 50 διαφορετικές χώρες.

