Αναλυτικότερα ο Dwight Little, πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Σιτηρών του Αϊντάχο, χαρακτηριστικά σημειώνει: «Εάν όντως η υπερθέρμανση του πλανήτη συμβεί όπως λένε οι ερευνητές πως ήδη γίνεται, η δική μου εντύπωση είναι ότι θα έρθει σε μικρές, κλιμακωτές επιπτώσεις για πολύ καιρό, γεγονός που θα επιτρέψει στους αγρότες να αλλάξουν το μοντέλο της γεωργικής παραγωγής».

