Τα παραπάνω υλοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος Μποδοσάκη και σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ (Institute team for the World – environmental alliance 2004+) και τους αρμόδιους φορείς.

Με στόχο η ανάπτυξη της εταιρείας να γίνεται με σεβασμό και ευθύνη στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η Coca-Cola ανταποκρίνεται άμεσα στις μεγάλες έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, από την πρώτη στιγμή, ανταποκρίθηκε με ένα ολοκληρωμένο πλάνο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δράσεων για τις πληγείσες περιοχές σε Μάτι, Μαραθώνα, Ν. Μάκρη, Ραφήνα και Πικέρμι, το οποίο υλοποιείται σε τρεις κατευθύνσεις: στην ανακούφιση και υποστήριξη των πληγέντων, σε έργα αποκατάστασης και στην πρόληψη . Για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, η εταιρεία συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το The Coca - Cola Foundation (το Ίδρυμα της Coca-Cola) και την εταιρεία.

