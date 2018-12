Το Coca - Cola Pop - Up Store , το αγαπημένο κατάστημα όλων των Coke lovers , ανοίγει και πάλι τις πόρτες του και προσκαλεί όλους τους fans να ζήσουν μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία . Από τις 14 έως τις 31 Δεκεμβρίου, το χριστουγεννιάτικο Coca - Cola Pop - Up Store , θα φιλοξενείται στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου Golden Hall , όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αμέτρητες εκπλήξεις και να συμμετάσχουν σε υπέροχες ενέργειες μέσα από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Coca - Cola # BeSanta .

