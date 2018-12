«Η συνεργασία με την The Coca-Cola Company είναι μία ακόμη επικύρωση προς το ταξίδι μας για μία μοναδική διαδικασία, που θα μετατρέπει το δύσκολα ανακυκλώσιμο PET σε υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων υλικό», είπε ο Tonnis Hooghoudt, Διευθύνων Σύμβουλος της Ioniqa. «Η διαδικασία της Ioniqa επιτρέπει τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση πλαστικών υλικών, που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα ανακυκλωνόντουσαν, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει υψηλής ποιότητας, PET κατάλληλο για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων. Η λειτουργία του εργοστασίου μας το 2019 είναι το επόμενο στάδιο για τη μετατροπή του δύσκολα ανακυκλώσιμου πλαστικού PET σε ένα ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ανακυκλωμένο υλικό, υποστηρίζοντας το όραμα της Coca-Cola».

«Η επένδυσή μας σε νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες ανακύκλωσης, είναι μία ευκαιρία να γεφυρώσουμε το κενό που υπάρχει, προκειμένου να πετύχουμε πιο γρήγορα την κυκλική οικονομία για το PET», είπε ο Robert Long, Διευθύνων Σύμβουλος Καινοτομίας της The Coca-Cola Company. «Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη δημιουργία και ανάπτυξη σωστών εταιρικών σχέσεων και πρωτοβουλιών- όπως με την Ioniqa- υποστηρίζοντας το όραμά μας για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».

Η The Coca-Cola Company ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία επέκτασης δανείου με την ολλανδική εταιρεία Ioniqa Technologies, με σκοπό να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της ιδιόκτητης τεχνολογίας της Ioniqa, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμου ΡΕΤ, από δύσκολα ανακυκλώσιμα απορρίμματα PET. Η συμφωνία είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η χρήση υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου PET, στα μπουκάλια της The Coca-Cola Company.

