Σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω οι εξαγωγές του ελληνικού κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει μεταξύ άλλων να υπάρξει «σταθερό προγεφύρωμα των ελληνοαμερικανικών εταιρειών εισαγωγής-διανομής κρασιού». Παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός premium εστιατορίων ελληνικής κουζίνας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ακτή, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του ελληνικού οίνου σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος, να προσφέρουν την επιλογή κατανάλωσης του προϊόντος και με το ποτήρι (by the glass).

More in this category: