‘Ετσι, όπως τόνισε ο κ. Λούστας, το επενδυτικό πλάνο για το 2019, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί, ανέρχεται σε 500.000 ευρώ ενώ το 2018 η εταιρεία υλοποίησε επένδυση τεχνολογίας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που αφορούσε στη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής για τη νέα σειρά προψημένου γύρου My Grillers που βρίσκεται ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, σε 3 διαφορετικές γεύσεις: χοιρινό, κοτόπουλο και doner. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, μετά από τρία χρόνια έρευνας, προχώρησε στη συγκεκριμένη επένδυση ώστε να προσφέρει στους καταναλωτές έτοιμη την αυθεντική γεύση του φρεσκοκομμένου γύρου.

