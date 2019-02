Ενισχυμένα μεγέθη εμφάνισε για σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η Coca Cola HBC AG , ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company, με συνεχιζόμενη καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων για το 2020.

