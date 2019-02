Το FUZETEA , συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, τον Ιανουάριο του 2018 και ήρθε για να δώσει νέα «πνοή» στο κλασικό τσάι, μετατρέποντάς το στην πιο αγαπημένη επιλογή για κάθε ώρα της ημέρας, απαντώντας έτσι στην ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Η συμμετοχή στο θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς» ήρθε… φυσικά! Η ποιότητα των συστατικών, η καινοτομία του συνδυασμού τους καθώς και η επένδυση της The Coca-Cola Company στην εξέλιξη της αγοράς, έφεραν το FUZETEA σε περίοπτη θέση στην προτίμηση των καταναλωτών, δίνοντάς του ψήφο εμπιστοσύνης! Η Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, The Coca-Cola Company, δηλώνει: «Η διάκριση αυτή, σηματοδοτεί μία άκρως επιτυχημένη αρχή για το προϊόν και για τη στροφή της εταιρείας σε μια Total Beverage Company. Παράλληλα, αποτελεί μια επιβράβευση για την ομάδα marketing, καθώς κατόρθωσε να καινοτομήσει, φέρνοντας στην αγορά μία πρωτοποριακή πρόταση, που ικανοποίησε απόλυτα τις ανάγκες του κοινού, όπως φάνηκε και από τις ψήφους των καταναλωτών. Αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη και δέσμευση να προσφέρουμε, πάντα, στους καταναλωτές καινοτόμες και ποιοτικές προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας!»

Το FUZETEA , η ανατρεπτική και απολαυστική πρόταση τσαγιού που ήρθε πριν ένα χρόνο από την The Coca - Cola Company , τιμήθηκε με τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς 2019» στην κατηγορία Παγωμένου Τσαγιού, στον κορυφαίο ομώνυμο θεσμό. Το αγαπημένο προϊόν, από την πρώτη κιόλας χρονιά κυκλοφορίας του, αγκαλιάστηκε από το ευρύ κοινό και κατόρθωσε να αποτελέσει συνώνυμο της χαλάρωσης και της αναζωογόνησης.

More in this category: