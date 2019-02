Το πρόγραμμα Zero Waste Future υλοποιείται από την Coca-Cola για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την δημιουργική ομάδα των Τhe New Raw και την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης. Μέσα από τη δράση αυτή η εταιρία φιλοδοξεί να καταστήσει την Θεσσαλονίκη την πρώτη «Zero Waste πόλη» – δηλαδή μια «πόλη μηδενικών απορριμμάτων» - στην Ελλάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της δράσης ήταν η ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών στους μπλε κάδους, αλλά και στο Zero Waste Lab, το πρωτοποριακό κέντρο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας που βρίσκεται στη HELEXPO στη Θεσσαλονίκη κι είναι ανοιχτό για το κοινό.

Μια σειρά από πολύχρωμα 3D εκτυπωμένα έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό τοποθετήθηκαν πριν λίγες ημέρες στο Πάρκο ΧΑΝΘ. Η επιλογή του σημείου αλλά και η τελική μορφή των επίπλων καθορίστηκαν από τους ίδιους τους πολίτες, μέσα από «ψηφοφορία» που πραγματοποιήθηκε στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της δράσης Print Your City, www.printyourcitycoca-cola.gr. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από την Coca-Cola στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste Future και είναι αφιερωμένη στους πολίτες της Θεσσαλονίκης με στόχο να τους ενημερώσει και να τους εκπαιδεύσει στα θέματα της κυκλικής οικονομίας.

