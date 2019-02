Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της Nielsen "Elasticity Study", διαπιστώνεται ότι η συνολική ζήτηση στον καφέ κινείται με αρνητική ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του -6,8% (στοιχεία για την περίοδο Αύγουστος 2015 - Δεκέμβριος 2016 vs Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 2018) ως απόρροια της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ ενώ στο σύνολο του 2018, η μείωση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το 2017 άγγιξε το -1,9%.

