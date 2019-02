Στο φόντο του μετασχηματισμού των καταναλωτικών συνηθειών ο ηγέτης της αγοράς μπύρας στην Ελλάδα με τη συνδρομή τεχνογνωσίας της μητρικής στην Ολλανδία HEINEKEN προσπαθεί να «διαβάσει» την επόμενη μέρα και για την ελληνική αγορά, όπου οι τάσεις των millennials και της generation X διαφοροποιούνται σημαντικά από το χτες, ενώ μπαίνει και η παράμετρος της δημογραφικής συρρίκνωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη HORECA 2019 λανσαρίστηκε για πρώτη φορά η μπύρα HEINEKEN με 0,0% αλκοόλ που παράγεται με αφαίρεση του οινοπνεύματος μετά τη ζυθοποίηση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η αγορά Low/ No Alcohol σχεδόν 7πλασιάστηκε από το 2012 και πλέον αντιστοιχεί στο 2,3% περίπου της συνολικής αγοράς μπίρας. Παράλληλα το 2018 η συνολική κατανάλωση μπίρας εκτιμάται ότι ανέβηκε λίγο πάνω από 2% σε σύγκριση με το 2017.

More in this category: