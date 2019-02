Οι Χρυσοί Σκούφοι στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας απονεμήθηκαν την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στο Grand BallRoom του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», σε μια λαμπερή τελετή την οποία θα θυμούνται για καιρό οι προσκεκλημένοι όχι μόνο για τα 28 κορυφαία εστιατόρια του 2019 αλλά και για το πρωτόγνωρο dîner de gala στο οποίο δεν πρωταγωνίστησαν μόνο εξαιρετικές υψηλού επιπέδου γεύσεις του αστεράτου Ιταλού σεφ Davide Scabin, αλλά και σφυριά, νυστέρια, ψαλίδια και πιάτα από το… Διάστημα.

Το κερκυραϊκό της χρώμα διατήρησε η κορυφή των Χρυσών Σκούφων χάρη στην ανακήρυξη για άλλη μια χρονιά του «Etrusco» ως το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας για το 2019. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τρία αθηναϊκά εστιατόρια, η «Σπονδή», το «Varoulko Seaside» και το «Botrini’s».

Για τη γευσιγνωστική ομάδα του Αθηνοράματος και του Alpha Guide, η αξιολόγηση των εστιατορίων ήταν και φέτος μια επίπονη διαδικασία. Από την περασμένη άνοιξη οι μετακινήσεις και τα ταξίδια ήταν διαρκείς και οι δοκιμές πιάτων χιλιάδες, μέχρι την τελική ετυμηγορία. 28 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν με έναν ή δύο Χρυσούς Σκούφους το βράδυ της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου, στο κατάμεστο Grand BallRoom του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, πιστοποιώντας μια συνεχή γαστρονομική άνοδο όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, με έμφαση στους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Τέσσερις από τις πέντε νέες εισόδους στους Χρυσούς Σκούφους για το 2019 («Grandma’s» στην Ίο, «Διόνυσος» στην Ελούντα, «La Veranda» στη Μύκονο και «Ovac» στη Σαντορίνη) βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου, ενώ η πέμπτη νέα είσοδος είναι το αθηναϊκό «Aleria».

Οι Χρυσοί Σκούφοι απονέμονται εδώ και 26 χρόνια.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των εστιατορίων γίνεται βάσει διεθνών κριτηρίων, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο και το γενικότερο επίπεδο της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής στον παγκόσμιο χάρτη. Για τη φετινή χρονιά 49 ελληνικά εστιατόρια μπήκαν στη λίστα των nominations, και από αυτά βραβεύτηκαν τα 28. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη βαθμολόγηση είναι η ποιότητα των πρώτων υλών, η πρωτοτυπία τους, η μαγειρική τεχνική των σεφ, η αρμονία και ισορροπία των γεύσεων, οι ευφάνταστοι συνδυασμοί, η αισθητική εμφάνιση των πιάτων και η γενική αίσθηση που αποπνέει το σύνολο όλων των επιμέρους στοιχείων.



Την τελετή παρουσίασαν με πρωτότυπο τρόπο οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Γιώργος Κοτανίδης, Κατερίνα Λέχου, Στέλιος Μάινας και Κατερίνα Μισιχρόνη μεταφέροντας στους προσκεκλημένους την αύρα της παράστασης «Το Δείπνο» στο οποίο πρωταγωνιστούν κάθε βράδυ στο Σύγχρονο Θέατρο. Όπως και στη θεατρική σκηνή, υποδύθηκαν δυο ζευγάρια που δειπνούν υπό το βλέμμα και τα σχόλια του μετρ, εισάγοντας ουσιαστικά με τις εύστοχες ατάκες τους το κοινό στο γαστρονομικό κόσμο του σεφ Davide Scabin και του μενού που δημιούργησε για το dîner de gala της τελετής.

Ο προσκεκλημένος Ιταλός σεφ Davide Scabin, βραβευμένος με αστέρι Michelin και πολλές φορές μέσα στην λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το εστιατόριο του «Combal.Zero» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο κάστρο Ρίβολι, έξω από το Τορίνο, συμπλήρωσε με την παρουσία του την παρέλαση των μεγάλων τριάστερων και διάστερων σεφ που έχουν υπογράψει τα δείπνα των Χρυσών Σκούφων όλα αυτά τα χρόνια. Ο Scabin θεωρείται από τους πλέον ρηξικέλευθους Ευρωπαίους σεφ, ένας καλλιτέχνης με τρομερό χιούμορ και έντονη προσωπικότητα που αντανακλάται στο πραγματικά ιδιαίτερο μαγειρικό του στυλ.

Το δείπνο που ετοίμασε και παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα ήταν ίσως το πιο ιδιαίτερο και ανατρεπτικό στην ιστορία του θεσμού. Από την πρώτη κιόλας στιγμή οι 300 περίπου προσκεκλημένοι αντίκρισαν με έκπληξη ένα νυστέρι και ένα σφυρί να βρίσκονται στη θέση των μαχαιροπίρουνων. Η έκπληξη τους πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν πληροφορήθηκαν από τους παρουσιαστές πως το δείπνο θα ακολουθήσει την Up & Down σειρά-σήμα κατατεθέν της φιλοσοφίας του Scabin, που θέλει τα κυρίως πιάτα να σερβίρονται πρώτα και τα ορεκτικά στο τέλος. Μεταξύ άλλων, οι προσκεκλημένοι δοκίμασαν το εμβληματικό Cyber Eggs (κρόκος αβγού με χαβιάρι και βότκα), απόλαυσαν με το χέρι (!) φιλέτο από την ιδιαίτερη ράτσα Fassona, έσπασαν με σφυρί το θαλασσινό απολίθωμα για να γευτούν αστακό και χτένια και απογειώθηκαν στο Διάστημα με space lasagna, ένα πιάτο το οποίο ο Scabin είχε μαγειρέψει σε συμφωνία με τη ΝΑSA για τον Ιταλό αστροναύτη Λούκα Παρμιτάνο κατά την παραμονή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το επιδόρπιο, «Καραμελωμένο μήλο με παγωτό ρούμι και σταφίδες» συνοδεύτηκε από το Macallan Double Cask 12 Years Old, ένα κορυφαίο malt ουίσκι που ωριμάζει σε βαρέλια αμερικανικής δρυός. Τα κρασιά που συνόδευσαν τα πιάτα ήταν του φημισμένου οίκου Antinori από την Τοσκάνη ενώ τα premium νερά S. Pellegrino και Acqua Panna , όπως πάντα τα τελευταία δέκα χρόνια στα δείπνα των Χρυσών Σκούφων, ταίριαξαν απόλυτα με τις υψηλές γεύσεις, ειδικά φέτος που η ιταλικότητα τους συνάντησε το ταμπεραμέντο του… συμπατριώτη τους σεφ.



Κατά τη διάρκεια της απονομής οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα amuse bouche, τέσσερις ιδιαίτερες γεύσεις που εμπνεύστηκε ο executive chef της «Μεγάλης Βρεταννίας» Αστέριος Κουστούδης δουλεύοντας με τα ξεχωριστά ζυμαρικά της Barilla. Το δείπνο έκλεισε με φαντασμαγορικό τρόπο όταν εκατοντάδες μπαλόνια εμφανίστηκαν στα τραπέζια των προσκεκλημένων έχοντας στην άκρη τους τις mignardises με τρεις εξαιρετικές γεύσεις παγωτών Mövenpick. Ακολούθως σερβιρίστηκαν δυο μοναδικές ποικιλίες premium καφέ, η Nepal Lamjung και η Kenya Milima, δημιουργημένες από τη Nesspresso ειδικά για βραβευμένα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

Σε κάθε τραπέζι ήταν τοποθετημένο ένα τάμπλετ με πληροφορίες για το μενού, τον σεφ Davide Scabin αλλά και την cloud εφαρμογή Cardlink Maitre, την καινούργια υπηρεσία της Cardlink που λύνει τα χέρια των επαγγελματιών της εστίασης. Οι συνδαιτυμόνες είχαν επίσης τη δυνατότητα, στο τέλος του δείπνου, να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας το τάμπλετ, το πιάτο που τους ενθουσίασε περισσότερο από τα 6 πιάτα του Davide Scabin.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη βράβευση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου από τον εκδότη του Αθηνοράματος Δημήτρη Ηλιόπουλο για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019» και τις προσπάθειές του για τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής κουζίνας.



Την απονομή στο κορυφαίο εστιατόριο της Ελλάδας έκανε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ενώ Χρυσούς Σκούφους απένειμε ακόμη ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας, η Γενική Διευθύντρια της Συνέργεια Α.Ε., αποκλειστικής αντιπροσώπου στην Ελλάδα της Nespresso Professional, Ελένη Μιχοπούλου, ο Business Executive Officer της Nestlle Waters Hellas Δημήτρης Χανιόγλου, o Regional Marketing Manager - Froneri Hellas Ice Cream Μάριος Κούρτογλου, o Εμπορικός Διευθυντής Cardlink Αντίγονος Παπαδόπουλος, η Marketing Senior Manager Barilla Hellas Βάντα Αγνιάδη, ο Spirits, Snacks & Coffee Unit Manager Coca Cola Τρία Εψιλον (εκπροσωπώντας το single malt whiskey Macallan) Βασίλης Βελισκιώτης και η ιδιοκτήτρια του Αθηνοράματος Άννη Ηλιοπούλου.



Το Βραβείο Κοινού, το οποίο ανέδειξαν οι αναγνώστες του Αθηνοράματος μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, απένειμε στο εστιατόριο «Χαρούπι» της Θεσσαλονίκης ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας Νίκος Μιχαλόπουλος, εκπροσωπώντας την μπίρα Kaiser, νο 1 pilsner στην Ελλάδα και χορηγό του παράλληλου αυτού θεσμού που λειτουργεί στο πλαίσιο των Χρυσών Σκούφων.



Το «παρών» στην τελετή απονομής έδωσαν σημαντικοί θεσμικοί παράγοντες, ακαδημαϊκοί, γνωστοί καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι κι εκδότες, γνωστοί επιχειρηματίες και φορείς από το χώρο του τουρισμού καθώς και πολιτικοί.



