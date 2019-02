Mε 85 συμμετοχές από την Ελλάδα και 16 από την Κύπρο και τους Έλληνες επισκέπτες να ανεβάζουν τη χώρα στην ενδέκατη θέση παγκοσμίως, ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση για την προώθηση φρούτων και λαχανικών για επαγγελματίες, Fruit Logistica, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Οι Έλληνες εκθέτες αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, καλύπτοντας συνολικά 1.598 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, επίσης αυξημένου κατά 9,2%. Η απήχηση που έχει σε βάθος χρόνου η έκθεση στην Ελλάδα, τόσο από άποψη αριθμού εκθετών, όσο και από πλευράς επισκεπτών, καταδεικνύει ότι η χώρα συνεχίζει να «καλλιεργεί» βάσεις και υποδομές για εντονότερη εξαγωγική παρουσία των εγχώριων νωπών οπωροκηπευτικών στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο.

Ειδικότερα, την Ελλάδα και την Κύπρο εκπροσώπησαν οι εξής εταιρίες και συνεταιρισμοί: ACN Naoussa – Argicultural Cooperative of Naoussa, AGRICULTURAL COOPERATIVE OF RACHI, PIERIA “AGIOS LOUKAS”, A.S.E.A. Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, Agrexpo S.A., Agricultural Cooperatives: Potamias – Skitis and Ampelakion, Agricultural Cooperatives of Karitsa – Stomio & Melivoia, Agricultural Cooperation of Agia Kissavos, Agricultural Coop Meliki, Agricultural Cooperative of Episkopi Naoussa, Agricultural Cooperative of Zagora – Pilio Agrocreta, AGROLAB S.A., Messi Coop, Alfa Vita – Patikas A. Chatsios V., Alfeios Rodi SA, Alion Vegetables & Fruit Co. Ltd., Anatoli SA, ANGELAKIS SINGE-MEMBER P.C., AP. Paylos S.A., Argolic Gardens S.A., ASEPOP Naoussa, ASOP EPISKOPI, Balakanakis Bros S.A. – Olympic Fruit, BanaNatural, Bella Frutta S.A., Biokarpos S.A., Biokip S.A. (O.M.E.N.1), Central Markets and Fishery Organization, CHAMBER OF IMATHIA, CYprofresh Citrus Sedigep(P.G) LTD, CYPRUS POME LTD, Cyprus Potato Marketing Board, Daios Plastics S.A., Dentakis SA, Region of Eastern Macedonia & Thrace, Enipeas S.A., EUROFARM S.A./FRESH FARM, European Fruits, Famous Potato, Farm Hellas Nurseries, J&P Fresca Produce Ltd, GEFRA G.N. FRANGISTAS S.A., Geoplant S.A., Goustera S.A., Greek & Fresh, Hellenic Environmental Systems Industry S.A., Helmi King Fruit P.C., Ina Plastics SA, KAPLANIS FRUITS S.A., Kavala Coop, Komex S.A., Antonios Koutsogiannopoulos & sons g.p, Public Agriculture Company - Kypep Ltd., Labidino S.A., Laconic Gardens S.A., Martsoukos SA, MED FRUIT L.T.D., Messiniaki Paradosi, Ministry of Energy, Commerce & Industry Nicosia-Cyprus, Mitrosilis S.A., Nasiakopoulous S.A. Artion SA, Nikolaos Politis Ltd, Novatec S.A., Nutriac UG, Olimpias S.A., OLYMPIA STAR, Omnipack P.C., Oporello S.A., ORTHODOXOS & MISOS SYSKEVASTIRIO LTD, Pancyprian Potato Growers Group (POP), The Cyprus Phassouri Plantations Co Public Lts., Gountaras Antonios Philoctetes Land, Plastika Kritis S.A., POULIS S.A., Protofanousi Fruits S.A., Region of Central Macedonia, Region of Crete, Region of Epirus, Region of Peloponnese, ROHA Premium Potato Ltd., S&G HERBS CO LTD, Savvides OmniPatat Ltd., SEDIGEP Ltd., Sintoris Vassileios, Taktikos S.A., Tasty Fruit, TEX – Technical Converting Paper S.A., Region of Thessaly, Thrace Group, Tomatelia, UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by Asepop Velventos, ASSOCIATION OF IMATHIA’S AGRICULTURAL COOPERATIVES, Agricultural Cooperative of Xanthi (P.O.), Y&P FRESCA IMPORTS-EXPORTS LTD, YAKA Chery Packing & Sorting, Zeus Kiwi SA και Zisis Farm.

Με κύριο μέλημα την ενίσχυση της εικόνας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών και κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό, αξίζει να σημειωθεί, ότι και φέτος στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκαν 4 Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα από την Enterprise Greece Invest & Trade, την Great Greek Exports and Trade, την Economotechniki και τη Novacert.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Fruit Logistica καλωσόρισε και φέτος 3.200 εκθέτες από 90 χώρες απ’ όλο τον κόσμο και περισσότερους από 78.000 εμπορικούς επισκέπτες από 135 χώρες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι η Fruit Logistica ξεκίνησε το 1993 με μόλις 100 εκθέτες.

Η επόμενη έκθεση πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2020.