Η ΔΕΛΤΑ κατέκτησε μία ακόμα χρυσή διάκριση, αποσπώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία Supplier ’ s Brand Campaign , για την επικοινωνία του Φρέσκου Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, με κεντρικό μήνυμα «ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη». Η καμπάνια αυτή είχε σαν στόχο να αναδείξει τον κρυφό πρωταγωνιστή της προσπάθειας, αλλά και επιτυχίας κάθε παιδιού, τη μητέρα του, καθώς το φρέσκο γάλα ΔΕΛΤΑ γίνεται μέρος αυτής της φροντίδας. Οι πρωταγωνίστριες των δύο ταινιών είναι πραγματικές μητέρες, η Σοφία Πετρούνια, μητέρα του χρυσού Ολυμπιονίκη μας Λευτέρη Πετρούνια και η Μαρία Καρυανού, μητέρα των τετράδυμων κοριτσιών που πέρασαν ταυτόχρονα σε ΑΕΙ της Αθήνας.

