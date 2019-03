Το “Wines of Greece” είναι μια καμπάνια του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και του Enterprise Greece. Ο ΣΕΟ υλοποιεί διαφημιστικές δράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, μέσω της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας, της παραγωγής και εμπορίας ελληνικών οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων, με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους. Ο Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά τους Έλληνες εξαγωγείς μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

