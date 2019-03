Ακόμη, στα βραβεία γευσιγνωσίας απέσπασε βραβεία στις κατηγορίες «Wheat, Wit and Weiss» για την Odyssey White Rhapsody, «Dark Ale» για την Odyssey Dark Rhapsody, «Specialty Ale» για την Odyssey Red Rhapsody και «Low Alcohol» για την εζα alcohol free.

Για άλλη μία χρονιά, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διακρίθηκε στην ψηφοφορία του κοινού τόσο για τις εξαιρετικής ποιότητας μπίρες της όσο και για την εταιρική της λειτουργία στις κατηγορίες «Ελληνική Ζυθοποιία» και «Εισαγωγική εταιρεία». Επίσης, κέρδισε δύο ακόμη βραβεία για το τηλεοπτικό σποτ με θέμα «EZA Lager vs EZA Pilsener», που κέρδισε τους καταναλωτές και για την μοναδική μπίρα Odyssey Red Rhapsody.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης απέσπασε 8 βραβεία στην 6 η διοργάνωση των BeerBartender Awards 2019, τον ελληνικό θεσμό που συμβάλλει στην προβολή και την ανάδειξη της εγχώριας ζυθοποιίας. Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στο The Hub, παραβρέθηκαν στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, δημοσιογράφοι, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου.

