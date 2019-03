Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνική αυτή εφαρμογή που είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση μπορεί να δεχτεί εύκολα προσαρμογές κι επεκτάσεις ώστε να καλύψει ανάγκες που θα προκύψουν από την καθημερινή της χρήση. Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα αυτό παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στο αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο του κλάδου, το Spirits of Europe, καθώς αποτελεί μια ελληνική «πατέντα» που μπορεί να έχει διεθνή απήχηση. Άλλωστε η χώρα λόγω γεωγραφικής θέσης, διαφορών στον ΕΦΚ αλκοολούχων με τις γειτονικές, και κυρίως λόγω υπερφορολόγησης αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα λαθρεμπορίου, που όπως φαίνεται «αναγκάζουν» τους παράγοντες του κλάδου να επινοήσουν καινοτόμες λύσεις για να συνδράμουν τις αρχές.

