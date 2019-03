Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή φέρνει στο προσκήνιο για άλλη μία χρονιά τη διεθνή "Χάρτα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή" ή "Consumer Bill of Rights" του Ο.Η.Ε., βάσει της οποίας ο καταναλωτής έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το δικαίωμα στην επιλογή, το δικαίωμα στην ασφάλεια, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κατανάλωση αγαθών του κλάδου των τροφίμων.

More in this category: