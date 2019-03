Παράλληλα, έλαβαν χώρα πληθώρα δράσεων προβολής (γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις, κ.λπ.) που επιμελήθηκαν Έλληνες sommelier και η ΓερμανίδαMaster of Wine, Caro Maurer, με σπουδαιότερη τη φιλοξενία βράβευσης κρασιών του διεθνούς θεσμού βράβευσης TEXSOM INTERNATIONAL. Η απονομή των διακρίσεων, κατά την οποία βραβεύθηκαν ελληνικά και ξένα κρασιά, έγινε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και συνοδεύτηκε από δοκιμή όλων των βραβευμένων ελληνικών κρασιών.

