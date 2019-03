Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία εταιρεία παραγωγής και διάθεσης φέτας ΠΟΠ στην Ελλάδα αλλά και σε 50 χώρες διεθνώς, συμμετέχει στο πρόγραμμα FETA PDO, LET’S GET REAL!, το οποίο υλοποιεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με εκτελεστικό οργανισμό τη Novacert ΕΠΕ, για την προάσπιση της φέτας ΠΟΠ και την εκπαίδευση των διεθνών καταναλωτών.

More in this category: