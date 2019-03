Ο πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του σποτ παρακολουθεί την εναλλαγή των σκηνών, που γεμάτες pop λεπτομέρειες και συμβολικές αναφορές, διεκδικούν την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Η έντονη δράση κατά την διάρκεια της ταινίας σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές σε αισθητική σκηνές, δημιουργούν προσμονή, μέχρι να φτάσει η στιγμή που ο πρωταγωνιστής παίρνει τον λόγο. Τότε είναι που η Fischer , με την ξεχωριστή της ταυτότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της, έρχεται γεμάτη αυτοπεποίθηση να μας προτρέψει - διά στόματος του ήρωα της ταινίας – να απολαύσουμε τη ζωή όπως ακριβώς εμείς επιθυμούμε, γιατί «it’s about your taste» .

Η μπίρα Fischer επιστρέφει με νέο τηλεοπτικό σποτ γεμάτο μηνύματα και μας προτρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή όπως ακριβώς εμείς επιθυμούμε, ανεξαρτήτως τάσεων και συμβουλών από τους εκάστοτε «ειδικούς» . Στη νέα ταινία της Fischer , « It’s about your taste », μεταφερόμαστε σε μια εικονική μικρογραφία της ζωής μας, όπου παρουσιάζονται μία πληθώρα lifestyle επιλογών, ερεθισμάτων και προτάσεων. Η συμπυκνωμένη αυτή καθημερινότητα, ως γνωστόν, κατακλύζεται από την υπερπληροφόρηση και από διάφορες τάσεις που συχνά προωθούνται.

More in this category: