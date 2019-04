Η Κανάκης ανακοίνωσε ότι η Orkla Food Ingredients AS, η οποία ελέγχεται από την εταιρεία Orkla ASA, κατέχει πλέον 5.584.315 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, που αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 74,46% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

